Gülben Ergen Trafikte Görüntülendi! Yanındaki Gizemli Arkadaşı Avukat Sevgilisi Mi? - Son Dakika
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Gülben Ergen Trafikte Görüntülendi! Yanındaki Gizemli Arkadaşı Avukat Sevgilisi Mi?

06.09.2022 19:59
Gülben Ergen Trafikte Görüntülendi! Yanındaki Gizemli Arkadaşı Avukat Sevgilisi Mi?

Şarkıcı Gülben Ergen, 6 aydır avukat sevgilisini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda trafikte Snob Magazin kameralarına takıldı. Ergen'in yanındaki erkek arkadaşı sevgilisi mi acaba sorusu akıllara geldi.

Erhan Çelik'ten 2016 yılında boşanan şarkıcı Gülben Ergen, bir süre müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadı. Özel hayatını gözlerden uzak tutan 49 yaşındaki Ergen, şimdilerde yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Emre Irmak'tan sessiz sedasız ayrılan Gülben Ergen, gönlünü bir avukata kaptırdı.

Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda trafikte Snob Magazin objektiflerine takıldı. Rahat tavırlarıyla ve elinde telefonuyla dikkat çeken Ergen'in yanındaki erkek arkadaşı ise merak konusu oldu.

Ergen'in trafikte erkek arkadaşıyla görenler "Acaba gizemli avukat sevgilisi mi" sorusunu sordu.

Ergen ile aşk yaşamaya başlayan avukat, her konsere giderek ünlü isme destek oluyor. Sevgilisini yalnız bırakmayan avukat, şimdilik adını basından gizli tutuyor. Bunun nedeni ise avukatın aldığı büyük davalardan dolayı gündeme gelmek istememesi.

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Kaynak: Snob Magazin

Gülben Ergen, Erhan Çelik, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen Trafikte Görüntülendi! Yanındaki Gizemli Arkadaşı Avukat Sevgilisi Mi? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülben Ergen Trafikte Görüntülendi! Yanındaki Gizemli Arkadaşı Avukat Sevgilisi Mi? - Son Dakika
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