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Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı - Son Dakika

Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı

11.02.2022 11:52

Şarkıcı Hera Aslan, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ozan Doğulu'nun adını ayak bileğine yazdırdı. 2. Sayfa programının canlı yayınında dövmesini gösteren Aslan, "Ozan'ın uğurlu rakamı 13 olduğu için bileğimde 13 tane Ozan yazıyor" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki şarkıcı Hera Aslan,yıldır aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, isimlerini vücutlarına kazıttı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu olan Hera Aslan, ilişkisi hakkında konuştu.

AYAK BİLEĞİNE 13 KERE OZAN YAZDIRDI

Doğulu ile aralarında 17 yaş fark olan Aslan, sevgilisiyle isimlerini dövme yaptırdıklarını söyledi. Canlı yayında ayak bileğindeki dövmesini gösteren şarkıcı, "Benim ayak bileğimde Ozan yazıyor, onun da bileğinde Farsça Hera yazıyor. Bileğimde halhal gibi 13 tane Ozan yazıyor. 13 Ozan'ın uğurlu rakamı

olduğu için" dedi.

Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisi Ozan Doğulu'nun adını dövme yaptırdı

"PARMAĞIMDAKİ YÜZÜĞÜ OZAN ALDI"

İlişkilerinin güzel şekilde devam ettiğini söyleyen Hera, parmağındaki tektaş yüzük için de "Parmağımdaki yüzüğü Ozan 2 yıl önce doğum günümde almıştı. Öyle evlilik olarak özel bir anlamı yok. Aldığı günden beri çıkarmadım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisi Ozan Doğulu'nun adını dövme yaptırdı
Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisi Ozan Doğulu'nun adını dövme yaptırdı
Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
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Son Dakika Magazin Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı - Son Dakika Magazin


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