Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı

33 yaşındaki şarkıcı Hera Aslan,yıldır aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, isimlerini vücutlarına kazıttı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu olan Hera Aslan, ilişkisi hakkında konuştu.
Doğulu ile aralarında 17 yaş fark olan Aslan, sevgilisiyle isimlerini dövme yaptırdıklarını söyledi. Canlı yayında ayak bileğindeki dövmesini gösteren şarkıcı, "Benim ayak bileğimde Ozan yazıyor, onun da bileğinde Farsça Hera yazıyor. Bileğimde halhal gibi 13 tane Ozan yazıyor. 13 Ozan'ın uğurlu rakamı
olduğu için" dedi.
İlişkilerinin güzel şekilde devam ettiğini söyleyen Hera, parmağındaki tektaş yüzük için de "Parmağımdaki yüzüğü Ozan 2 yıl önce doğum günümde almıştı. Öyle evlilik olarak özel bir anlamı yok. Aldığı günden beri çıkarmadım" ifadelerini kullandı.
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