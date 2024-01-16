Şarkıcı Şimal\'in Beyninde Tümör Tespit Edildi

Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu.

Zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, haberi "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta aldığı kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının beyninde tümör tespit edildi.

"DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Şimal sağlık durumunu takipçileriyle paylaşıp dua istedi:

"Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."

SÜRPRİZ ZİYARET

Merve Özbey ve Çİğdem Batur dün hastaneye yatırılan ve acil ameliyat kararı verilen Şimal'i ziyaret ettiler.

Hastane odasında çekilen fotoğraf Şimal'in sosyal medya hesabında yayınlandı.

"Güzel Şimalim sağlıkla yepyeni başlangıçlara... Seni çok seviyoruz, her şey bundan sonra daha da güzel olacak"

"EN İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY DUALARINIZ"

Şimal'in nişanlısı da ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi verirken, dua istedi.

"Bugün hastaneye yatış yapıldı. Salı yada çarşamba ameliyat planlandı. Ziyarete gelen, mesaj atan, arayan soran herkese teşekkür ediyoruz.

Ben eşi olarak sizden tek ricam gönülden gelecek dualarınız. İnanın en ihtiyacımız olan şey bu. Şimaliniz aranıza dönmeyi bekliyor..."