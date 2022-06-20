Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açtı: Evraklar için istedim, soyadına kurban olurum

Başarılı şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Sayan, geçtiğimiz günlerde nüfusta 'Aysel Gürsaçer Ökten' olan adındaki 'Ökten' soyadının silinmesi için dava açtı. Kararından dolayı evliliğinde sorunlar olduğu hatta boşanacağı söylenen Sayan, sessizliğini bozdu.

"EŞİMİN SOYADINA KURBAN OLURUM"

Katıldığı bir açılışta eşinin soyadını sildirme kararıyla ilgili konuşan Seda Sayan, ayrılık haberlerini kesin bir dille yalanladı. Evrakları değiştirecek vakti olmadığı için böyle bir dava açtığını söyleyen Sayan, "Konu yanlış anlaşıldı hatta boşanacağımız bile söylendi. Soyadı değişince evraklarda değişiklik yapılması gerekiyordu. Biz daha önce kendi soyadımı kullanacağımı belirtmiştik. Bir sürü evrakta değişikliğe gidilecekti ancak benim o kadar zamanım yok. Bizim karı koca olarak aramızda böyle bir soyadı kavgası olmadı. Boşanma ve evi terk etme haberlerine biz de çok şaşırdık. Sevdiğim adam hayatımda zaten. Ben onun soyadına kurban olurum. Eşimle Kaş'ta bir balayı yapacağız. Gelin hep beraber gidelim" dedi.