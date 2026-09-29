Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seda Sayan\'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan'dan romantik paylaşım geldi. Eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, kareye "Sevgilim" notunu düştü.

2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturan Seda Sayan, özel hayatından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendisinden 25 yaş küçük eşiyle evliliğini sürdüren ünlü sanatçı, bu kez birlikte verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

SEDA SAYAN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN İLE POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile çekilen yeni bir karesini yayımladı. Ünlü sanatçı, paylaşımına kısa ancak dikkat çeken bir not düştü.

Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

Sayan, eşiyle verdiği pozun üzerine "Sevgilim" yazarak Ökten'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

2022 YILINDA EVLENDİLER

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 2022 yılında hayatlarını birleştirdi. Aralarındaki 25 yaş farkıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen çift, evliliklerinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTILAR

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde birlikte sahne aldıkları konserle de gündeme gelmişti. Sayan ve Ökten'in sahnedeki performansı sosyal medyada dikkat çekerken çift, bu kez romantik paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Çağlar ÖktenSeda SayanEvlilikMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oooo Oooo:
    İlerde beş sene sonra doğacak erkeklerle de evlenir 2 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    fakir evlense suç olur bunlar evlendimi normal. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri Kar yağışı başladı Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
14:57
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
“Bizi kim alabilir“ dedi, sonu kötü oldu
"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:50
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 15:01:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei