Seda Sayan\'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan'dan romantik paylaşım geldi. Eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, kareye "Sevgilim" notunu düştü.
2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturan Seda Sayan, özel hayatından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendisinden 25 yaş küçük eşiyle evliliğini sürdüren ünlü sanatçı, bu kez birlikte verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
SEDA SAYAN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN İLE POZUNU PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile çekilen yeni bir karesini yayımladı. Ünlü sanatçı, paylaşımına kısa ancak dikkat çeken bir not düştü.
Sayan, eşiyle verdiği pozun üzerine "Sevgilim" yazarak Ökten'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
2022 YILINDA EVLENDİLER
Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 2022 yılında hayatlarını birleştirdi. Aralarındaki 25 yaş farkıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen çift, evliliklerinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTILAR
Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde birlikte sahne aldıkları konserle de gündeme gelmişti. Sayan ve Ökten'in sahnedeki performansı sosyal medyada dikkat çekerken çift, bu kez romantik paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
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