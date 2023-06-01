Sefo joins the jury of O Ses Türkiye Rap, first trailer released on Exxen - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sefo joins the jury of O Ses Türkiye Rap, first trailer released on Exxen

01.06.2023 12:45

The highly anticipated trailer for O Ses Türkiye Rap, which is broadcasted on Exxen and features Sefo, Hadise, Eypio, Murda, and Mero as jury members, has been released. Sefo, who has a wide fan base with songs like Bilmem mi?, Affettim, Veda Saati, and Tutsak, will showcase great performances in the competition. The release date has not been announced yet.

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonuyla başlıyor. Yeni sezonu merakla beklenen "O Ses Türkiye Rap"in posteri ve ilk tanıtımı yayınlandı.

SEFO DAHİL OLDU

Daha önce Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye Rap'in yeni kadrosunda Sefo da yer alıyor. Bilmem mi?, Affettim, Veda Saati ve Tutsak gibi şarkılarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Sefo'nun yer aldığı yarışmada birbirinden iyi performanslar izleyici ile buluşacak.

Merakla beklenen yarışmanın jüri üyelerinin yer aldığı fragmanı paylaşılırken yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Sefo'nun dahil olduğu O Ses Türkiye Rap'in ilk fragmanı yayınlandı
YORUMLAR
500

O Ses Türkiye Rap, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sefo joins the jury of O Ses Türkiye Rap, first trailer released on Exxen - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu belirttim" sözlerine HDP'den yanıt
13:01 Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
12:40 ABD'de 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurdu
12:33 Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele poz vermesi Demirtaş'ı rahatsız etti
12:27 Ankara son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesiyle karşı karşıya! Mansur Yavaş uyardı, 3 gün sürecek
12:26 Evlat edindikleri çocuk 22 yaşında cüce çıktı! Yatak odalarına bıçakla dalmış
11:56 MİT tırları davasında 22 sanığın cezası onandı, 5 sanık için karar bozuldu
12:00 Dev final sonrası stadın otoparkında hakemle karşılaşan Mourinho öfke nöbeti geçirdi: Eve ölü olarak gidiyoruz
11:49 Sefo'nun dahil olduğu O Ses Türkiye Rap'in ilk fragmanı yayınlandı
11:45 Seçim sonucunu 4 tabancayla havaya ateş ederek kutlayan vatandaşın görüntüsü tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 13:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Sefo joins the jury of O Ses Türkiye Rap, first trailer released on Exxen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement