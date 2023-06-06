Sefo'dan PowerTürk Müzik Ödülleri'ne tepki: Kınıyorum, siz kabul etmeseniz de biz varız

Bilmem Mi?, Isabella ve Tutsak gibi şarkılarla geniş hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yapan rapçi Sefo, PowerTürk Müzik Ödülleri'ni hedef aldı.

"ESEFLE KINIYORUM, SİZ KABUL ETMESENİZ DE BİZ VARIZ"

Dün akşam düzenlenen ödül törenine katılmayan Sefo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müzik Ödülleri adı altında ödül töreni yapıp ülkemizde ve dünyada bu kadar revaçta olmasına rağmen "Rap/Hiphop" kategorisi koymayan, bu kadar yok saymanın ardından yurt dışından ithal rapçi getirip onunla açılış sahnesi yapan PowerTürk grubunu esefle kınıyorum. Bu tweeti asla ve asla kendime ödül&davet beklediğimden değil, güçlü ve büyük bir güruhu yok saymalarından dolayı atıyorum. Siz kabul etmeseniz de biz varız, gerçi herkes her şeyin farkında zaten fazla söze gerek yok" dedi.

MURDA'YI MI HEDEF ALDI?

İsim vermeden paylaşım yapan Sefo'nun törende Hadise ile sahneye çıkan Murda'yı hedef aldığı ileri sürüldü. Öte yandan Sefo ile Murdo, O Ses Türkiye Rap'te birlikte jüri üyeliği yapıyor.