Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'ı görmeye katlanamadı! ''Gerçekten çok sıkıldım'' - Son Dakika
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Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'ı görmeye katlanamadı! ''Gerçekten çok sıkıldım''

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Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, katıldığı bir televizyon programında eski eşi Hamdi Alkan ile çekilmiş fotoğraflarının gösterilmesinden rahatsız oldu.

09.01.2025 17:14  Güncelleme: 18:15
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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, konuk olduğu programda ekrana eski eşi Hamdi Alkan ile fotoğrafları gelince "Rejiden rica ediyorum" diyerek fotoğrafların kaldırılmasını talep etti.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel 2014 yılında evlenmişti. Uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdüren çift, anlaşamayarak 2022'de boşanmıştı. Boşandıktan sonra tarzını değiştiren ve çok sayıda estetik işlem yaptıran Görgüzel, açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

"GERÇEKTEN ÇOK SIKILDIM"

Görgüzel, son olarak İlker Koç ve Yasemin Bozkurt ile Bilmedikleriniz programına konuk oldu. Konuşurken ekrana Hamdi Alkan ile kareleri gelince durumdan rahatsız olan ünlü isim, "Hamdi Alkan hakkında konuşmak istemiyorum. Her röportajımda sorulması beni sıkıyor. 'Hamdi Alkan'ın eski karısı' diye anılmaktan nefret ediyorum. Rejiden bir şey rica edeceğim şu fotoğrafı kaldırabilir misiniz lütfen. Ben Hamdi ile artık fotoğraflarımı görmek istemiyorum çok sıkıldım gerçekten çok sıkıldım. Ben bir bireyim. Kimseyle anılmak istemiyorum ben işimle yaptıklarımla Selen olarak konuşulmak istiyorum" dedi.

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan\'ı görmeye katlanamadı! \'\'Gerçekten çok sıkıldım\'\'

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Son Dakika Magazin Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'ı görmeye katlanamadı! ''Gerçekten çok sıkıldım'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    EVLIYKEN NE YAPIYORDU ACABA KAFASINA POSET FALAN MI GECIRIYORDU 67 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    taze kasar 53 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    altında kivranirken öyle diyomuydu 38 5 Yanıtla
  • ibrahim seven:
    ünlü şarkıcı diyor haberde gerçekten ünlümü haberdemi abartılmış ben bugüne kadar hiçbir şarkısını dinlemedimde 38 1 Yanıtla
  • nazım arat:
    Selen hanım için UNLU kelimesini kullanan Tarkan için ne yazacak merak ettim. 19 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    dogru soylemis eger programa aldiysaniz konusuda evliligi degilse dogru demis 9 5 Yanıtla
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