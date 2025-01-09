Selen Görgüzel, Hamdi Alkan\'ı görmeye katlanamadı! \'\'Gerçekten çok sıkıldım\'\'

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Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, konuk olduğu programda ekrana eski eşi Hamdi Alkan ile fotoğrafları gelince "Rejiden rica ediyorum" diyerek fotoğrafların kaldırılmasını talep etti.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel 2014 yılında evlenmişti. Uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdüren çift, anlaşamayarak 2022'de boşanmıştı. Boşandıktan sonra tarzını değiştiren ve çok sayıda estetik işlem yaptıran Görgüzel, açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

"GERÇEKTEN ÇOK SIKILDIM"

Görgüzel, son olarak İlker Koç ve Yasemin Bozkurt ile Bilmedikleriniz programına konuk oldu. Konuşurken ekrana Hamdi Alkan ile kareleri gelince durumdan rahatsız olan ünlü isim, "Hamdi Alkan hakkında konuşmak istemiyorum. Her röportajımda sorulması beni sıkıyor. 'Hamdi Alkan'ın eski karısı' diye anılmaktan nefret ediyorum. Rejiden bir şey rica edeceğim şu fotoğrafı kaldırabilir misiniz lütfen. Ben Hamdi ile artık fotoğraflarımı görmek istemiyorum çok sıkıldım gerçekten çok sıkıldım. Ben bir bireyim. Kimseyle anılmak istemiyorum ben işimle yaptıklarımla Selen olarak konuşulmak istiyorum" dedi.