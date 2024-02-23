Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü'nün performansını övdü - Son Dakika
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Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü'nün performansını övdü

Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü\'nün performansını övdü

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı 'İnci Taneleri'nde pavyonda çalışan 'Dilber' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'ye övgü gelmeye devam ediyor. Aynı dizide Piraye karakterine hayat veren Selma Ergeç, rol arkadaşı Hazar Güçlü'nün çok konuşulan dans sahneleri hakkında konuştu. 'Hazar olağanüstü' diyen Ergeç, Hazar Ergüçlü'nün oyunculuğunu çok beğendiğini ve performansının olağanüstü olduğunu belirtti.

23.02.2024 14:14  Güncelleme: 16:13
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Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı 'İnci Taneleri'nde pavyonda çalışan 'Dilber' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'ye övgü gelmeye devam ediyor.

Aynı dizide Piraye karakterine hayat veren Selma Ergeç, rol arkadaşı Hazar Güçlü'nün çok konuşulan dans sahneleri hakkında konuştu.

"Hazar olağanüstü"

Hazar Ergüçlü'nün oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen Ergeç, " Sezar'ın hakkı Sezar'a. Herkes şahane oynuyor ama Hazar olağanüstü performans gösteriyor. Şapka çıkarıyorum ona." diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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