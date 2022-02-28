Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e Flaş Cevap - Son Dakika

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasıyla ismini duyuran ardından skandal olaylarla gündeme gelen Senem Kuyucuoğlu, hemcinsleriyle birlikteliğini sosyal medyada paylaşıyor. Model, yaklaşık bir senedir tenisçi Yasemin Ada Börile aşk yaşıyor.

Seren Serengil, geçtiğimiz gün programda, "Senem Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen, isteyen, arzulayan..." derken sesi yayında sessize alınmıştı. Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabından Seren Serengil'e cevap verdi.

Kuyucuoğlu, "Siyah saçlarımı özlemişim. Olabilirim ve evet ben bir kadınım ve kadın olmaktan gurur duyuyorum. Boş haberlere irtimat etmeyiniz. Maskülen bir tarzım var diye hemen damgalıyorsunuz ayıp benim de bir ailem var kimsenin dengemizle oynamaya hakkı yok. Biraz had bilmek lazım" dedi.