Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e Flaş Cevap - Son Dakika
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Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e Flaş Cevap

28.02.2022 09:26
Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e Flaş Cevap

Seren Serengil, hemcinsleriyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu için, "Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen, isteyen, arzulayan" demişti. Senem Kuyucuoğlu, ilk kez cevap verdi.

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasıyla ismini duyuran ardından skandal olaylarla gündeme gelen Senem Kuyucuoğlu, hemcinsleriyle birlikteliğini sosyal medyada paylaşıyor. Model, yaklaşık bir senedir tenisçi Yasemin Ada Börile aşk yaşıyor.

Seren Serengil, geçtiğimiz gün programda, "Senem Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen, isteyen, arzulayan..." derken sesi yayında sessize alınmıştı. Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabından Seren Serengil'e cevap verdi.

Kuyucuoğlu, "Siyah saçlarımı özlemişim. Olabilirim ve evet ben bir kadınım ve kadın olmaktan gurur duyuyorum. Boş haberlere irtimat etmeyiniz. Maskülen bir tarzım var diye hemen damgalıyorsunuz ayıp benim de bir ailem var kimsenin dengemizle oynamaya hakkı yok. Biraz had bilmek lazım" dedi.

Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e Flaş Cevap
Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e Flaş Cevap

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Senem Kuyucuoğlu, Seren Serengil, Amelia Hamlin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e Flaş Cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senem Kuyucuoğlu'ndan Seren Serengil'e Flaş Cevap - Son Dakika
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