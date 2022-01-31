Şenol İpek "Çoğu İnsanın Pişmanlıkları Oldum"

2002 yılında Türkiye Güzeli seçilen Esra Sönmezer, "Güzellik yarışmasının yapıldığı gün Şenol İpek sunuculuğunu yapıyordu, Onun sunumuyla tacımı aldım ve şu an benim program konuğum. Onur duydum" dedi. Şenol İpek, 2018 yılında boşandığı Bircan Bali ile evliliği hakkında konuştu. Şenol İpek, Esra Sönmezer'in "Bircan Bali ile ayrılığınızdan pişmanlık duydunuz mu?" şeklindeki sorusuna "Hayır. Hiçbir pişmanlığım yok. Her şey saygı ve sevgi çerçevesinde yaşandı bitti. Ama çoğu insanın pişmanlıkları oldum, kayıpları oldum. Bunu ismi geçen kişi için söylemiyorum. Daha önce yaşanmış başka hikayelerden dolayı söylüyorum. Şu anda da hayatımda çok güzel giden bir birlikteliğim var" diye yanıt verdi.

İlk görüşte "Ben seninle evlenirim" dedim

Şenol İpek, evlilik hazırlığı yaptığı Nur Şipka'ya ilk görüşte aşık olduğunu ve evlenmek istediği söyledi: "Yeni boşanmıştım. Ablam "Sana Bosna'dan Boşnak bir kız bulup getireceğim" dedi. Gülüp geçtim. Akasya'da arkadaşlarımla buluşmaya gittim. Nur çıktı karşıma. 'Kimsin sen?' dedim. 'Nur ben' dedi. 'Sen göçmen misin, Boşnak mısın?' diye sordum. 'Evet' dedi. 'Ben seninle evlenirim' dedim. Her şey o anda başladı" Pandemi nedeniyle düğün tarihlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen İpek, "Baba olmayı çok istiyorum. Niyetimiz var" dedi.

Hülya Avşar'ı görünce titredi

Hülya Avşar ile 1996 yılında çektiği yılbaşı programını unutamadığını ifade eden Şenol İpek, Sönmezer'in "Hülya Avşar'ı görünce etkilendin mi" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kendisinin hayranıydım. Etkilenmemek mümkün mü? Bir de klipte sevgiliyi oynuyoruz. Düşünsene karşında Hülya Avşar var. Titriyorsun. Oyunculuk falan yerlerde"

Şenol İpek kimdir?

Şenol İpek 1975 İzmir doğumludur. Eski manken ve model Şenol İpek 2005 yılında Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atmıştır. Daha sonrasında ise Sevda Tepesi Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi sinema filminde Cenk, Albatrosun Yolculuğu sinema filminde Kemancı Canan, Hanımeli Sokağı dizisinde Ahmet, Kanıt dizisi, Abbasın Melekleri Sinema ve Tersine sinema filmlerinde rol almıştır. Son olarak TV8'de "8de Sağlık" programını sunmuştur.

2002 senesinde manken Yüksel Ak ile evlenmiş 1 sene sonra boşanmışlardır. Ardından 2013 yılı Temmuz ayında Bircan Bali ile evlenmiştir. 2018 yılında ise boşandıkları açıklanmıştır. Şİmdilerde Nur Şİpka ile evlilik hazırlığındalar.