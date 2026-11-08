Sabancı ailesinin prensi vapurda DJ kabinine geçti! Yolcular şaşkına döndü - Son Dakika
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Sabancı ailesinin prensi vapurda DJ kabinine geçti! Yolcular şaşkına döndü

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Sabancı ailesinin prensi vapurda DJ kabinine geçti! Yolcular şaşkına döndü
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Sabancı ailesinin prensi vapurda DJ kabinine geçti! Yolcular şaşkına döndü
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İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurun yolcuları, Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden Faruk Sabancı'nın sürpriziyle karşılaştı. Vapurda kurulan DJ kabininin başına geçen Faruk Sabancı, İstanbul Boğazı'nın ortasında performans sergiledi.

İstanbul'da Kadıköy- Beşiktaş hattında yolculuk yapan vatandaşlar, vapurda Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden Faruk Sabancı ile karşılaştı.

Ünlü ailenin müzik dünyasına adım atan üyelerinden Faruk Sabancı, vapurda kurulan DJ kabininin başına geçerek yolculara elektronik müzik dinletti.

SABANCI AİLESİNİN PRENSİNDEN BOĞAZ'DA SÜRPRİZ

Merhum iş insanı Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, bu kez gece kulüplerinde ya da konser alanlarında değil, İstanbul Boğazı'nın ortasında performans gösterdi.

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurda hünerlerini sergileyen Sabancı, İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde yolculara farklı bir deneyim yaşattı.

İstanbul BoğazıFaruk SabancıİstanbulBeşiktaşKadıköyMagazinGüncelMüzikYaşamSon Dakika

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