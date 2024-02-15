Serdar Ortaç İçin Psikolog Aranıyor

Magazin

Müzik otoriteleri şarkıları ve besteleri ile Türkiye'nin sayılı sanatçıları arasında yer alan Ortaç'ın bu davranışlarının devam etmesi halinde kariyerinin bitebileceği belirtildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Serdar Ortaç için psikolog aranıyor. Son dönemde sosyal medyada yaptığı skandal açıklamalar ve paylaşımlar ile adından söz ettiren Ortaç'ın son olarak alkollü şekilde sanatçı Tarkan'a küfürler savunması ailesini harekete geçirdi.

İlaç aldığı sırada çok sayıda içki tüketerek sağlığını da tehlikeye atan sanatçı için psikolojik destek alınması için arayışlar başladı. Özellikle anne Nesrin Ortaç'ın oğlunun bu durumundan büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Ortaç geçtimiz günlerde bir canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen için" hayatımın kadını buldum" açıklamasını yapmıştı. Taşdelen açıklamalar sonrası Ortaç ile aşk yaşamadığını açıklamıştı.

Ne olmuştu

Ortaç, TikTok canlı yayında bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfürler savunmuştu.

Şarkıcı Tarkan dışında CHP'lilere de küfürler etmişti. Yayın sırasında evinin hizmetlisi Ortaç'ın elinden telefonu alarak yayına son vermişti.