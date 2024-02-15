Serdar Ortaç İçin Psikolog Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Serdar Ortaç İçin Psikolog Aranıyor

Serdar Ortaç İçin Psikolog Aranıyor

Müzik otoriteleri şarkıları ve besteleri ile Türkiye'nin sayılı sanatçıları arasında yer alan Serdar Ortaç'ın son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ve paylaşımlar kariyerini tehlikeye sokuyor. Alkollü şekilde sanatçı Tarkan'a küfürler savunan Ortaç'ın ailesi, psikolojik destek alması için harekete geçti. Anne Nesrin Ortaç'ın oğlunun bu durumundan büyük rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

15.02.2024 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzik otoriteleri şarkıları ve besteleri ile Türkiye'nin sayılı sanatçıları arasında yer alan Ortaç'ın bu davranışlarının devam etmesi halinde kariyerinin bitebileceği belirtildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Serdar Ortaç için psikolog aranıyor. Son dönemde sosyal medyada yaptığı skandal açıklamalar ve paylaşımlar ile adından söz ettiren Ortaç'ın son olarak alkollü şekilde sanatçı Tarkan'a küfürler savunması ailesini harekete geçirdi.

İlaç aldığı sırada çok sayıda içki tüketerek sağlığını da tehlikeye atan sanatçı için psikolojik destek alınması için arayışlar başladı. Özellikle anne Nesrin Ortaç'ın oğlunun bu durumundan büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Ortaç geçtimiz günlerde bir canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen için" hayatımın kadını buldum" açıklamasını yapmıştı. Taşdelen açıklamalar sonrası Ortaç ile aşk yaşamadığını açıklamıştı.

Ne olmuştu

Ortaç, TikTok canlı yayında bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfürler savunmuştu.

Şarkıcı Tarkan dışında CHP'lilere de küfürler etmişti. Yayın sırasında evinin hizmetlisi Ortaç'ın elinden telefonu alarak yayına son vermişti.

Kaynak: Magazinkolik

Serdar Ortaç, Türkiye, Sanat, Ünlüler, Müzik, Medya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç İçin Psikolog Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 21:37:05. #1.13#
SON DAKİKA: Serdar Ortaç İçin Psikolog Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement