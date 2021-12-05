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Serel Yereli'den iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı - Son Dakika

Serel Yereli'den iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı

05.12.2021 09:09

Oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, iç çamaşırsız hırka giyip ayna karşısına geçti. Kıyafetinin düğmelerini de yarıya kadar açan Yereli pozları ile sosyal medyada çok konuşuldu.

2016-2017 yılları arasında yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisinde "Alara" karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti.

AYNA KARŞISINDA DANS ETTİ

Şarkıcılıkta da şansını deneyen ancak istediği etkiyi alamayan Yereli şu sıralar pozlarıyla dikkat çekiyor. Hayranlarından binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan Yereli, modaya uydu ve hırka giydi. Ünlü isim hırkanın altına iç çamaşırı giymemeyi tercih etmedi. Ayna karşısına geçip dans eden Yereli cesur paylaşımıyla nefes kesti. Düğmelerini de yarıya kadar açan Yereli'ye beğeni yağdı.

Modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı
Modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı
Modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı
Serel Yereli modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı
Serel Yereli'den iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı

Serel Yereli, England, Bodrum, Londra, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serel Yereli'den iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Serel Yereli'den iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı - Son Dakika
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