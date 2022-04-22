Aşk yaşadıkları iddia edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir mekanın kapısında kameralara takılmıştı.

ARKADAŞ OLDUKLARINI VURGULADI

Subaşı, Hakan Sabancı ile sadece arkadaş olduklarını vurgulamıştı.

'EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER' İDDİASI

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı hakkında bugün yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre; Subaşı ile Sabancı bir mekan çıkışında el ele görüntülendi.

"HAMİLE KALMASIN DİKKAT ET!"

Söylemezsem Olmaz programında bu iddia masaya yatırıldı.

Canlı yayında Hakan Sabancı'yı uyaran Seren Serengil, "Aygün hamile kaldığını iddia etti, Şeyma'nın yöntemi de bu. Daha önce ne yaptı! Çok dikkat et Hakan! Şeyma Subaşı hamile kalmasın… Biz uyaralım da..." diyerek şoke etti.

Bircan Bali ise "Doğum kontrol yöntemlerinden haberleri vardır diye düşünüyorum Hakan kontrollü olur" yorumunu yaptı.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.