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Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor - Son Dakika

Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor

01.02.2022 09:45
Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor

Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Serengil son olarak bir modacıyı isim vermeden hedef göstererek "Kadın satıyor" dedi. Seren Serengil kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programının jüri üyesi Seren Serengil, sosyal medyada da iddialı açıklamalar yapıyor. Seren Serengil son olarak bir modacıyı isim vermeden hedef göstererek "Kadın satıyor" dedi. Serengil daha sonra paylaşımını sildi.

PAYLAŞIMINI KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Serengil açıklamasının devamında "Elbise diktiği bir gelinin kocasına aşık olup mesajlar atmış bu müptezel... Biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım pazarlık yaptığı az kaldı" ifadelerine yer verdi. Seren Serengil bu iddialardan sonra paylaşımını kısa sürede sildi.

Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor
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Son Dakika Magazin Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor - Son Dakika Magazin


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