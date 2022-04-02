Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi! - Son Dakika
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Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!

02.04.2022 13:42

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil, programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca çok sinirlendi. Gündeş ile mahkemelik olduğunu hatırlatan Serengil; "Bu kadının bize yapmadığı şey kalmadı" diye konuştu.

Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Seren Serengil, Ebru Gündeş hakkında bu zamana kadar birçok iddiada bulundu. Hatta Serengil Yaşar İpek ile evliliğinin bitmesinin bir nedeni olarak da Ebru Gündeş'i gösterdi. Serengil, dün canlı yayında bir süredir davalık olduğu Gündeş'in şarkısını duyunca sinirlerine hakim olamadı.

"BEN BURADA OLDUĞUM SÜRECE EBRU GÜNDEŞ ŞARKISI ÇALAMAZSINIZ"

Söylemezsem Olmaz programının başında Ebru Gündeş'in şarkısı çalındı. Şarkıda Arto ve Bircan Bali bir şey söylemezken Serengil tepki gösterdi. Yayında kendine hakim olamayan Serengil, "Reji neden Ebru Gündeş şarkısıyla başladık? Ebru Gündeş'in şarkısını niye buraya koyuyorsunuz? Bana mahkeme açtı, bize yapmadığı bir şey kalmadı. Niye ödüllendiriyorsunuz onu anlamıyorum. Rejinin cevap hakkı falan yok. Gerçekten burama kadar getiriyorsunuz. Bu programda ben olduğum sürece Ebru Gündeş'in şarkısını çalamazsın. Bize mobing uygulayıp dava açtı. Konusunu konuşurum ama şarkısını çalamazsın" dedi.

Programında Ebru Gündeş'in şarkısını duyan Seren Serengil çileden çıktı: Ben varken bunu çalamazsınız
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Son Dakika Magazin Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi! - Son Dakika


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