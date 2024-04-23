Serenay Sarıkaya ve Mert Demir İlk Kez El Ele Görüntülendi

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Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkılarıyla son zamanlarda yıldızı parlayan Mert Demir'in adı bir süredir aşk dedikodularına karışıyordu.

Haftalardır sessizliğini koruyan ikilinin aşkı sonunda belgelendi.

EL ELE MUTLULUK POZU VERDİLER

Aynı mekanlarda takılmalarına rağmen bir türlü yan yana görüntülenmeyen ikili sonunda dün el ele kamera karşısına geçti.

Etrafa gülücükler saçan ikili soruları yanıtsız bırakarak aynı araca binip uzaklaştı.