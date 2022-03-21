Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması - Son Dakika
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Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması

21.03.2022 22:39
Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması

Serkan Çayoğlu ve Bedri Güntay, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Özge Gürel ile aşk yaşayan Çayoğlu, ayrılık açıklamasıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in evlilik hazırlıkları tam gaz sürüyor.

Aytaç Şaşmaz ile birlikte 'Göktürk' filminin başrolünde yer almak için anlaşma yapan ve provalara da katılan Serkan Çayoğlu, üzülerek de olsa projeden ayrılmak durumunda kaldı.

FİLMİN KADROSUNDAN ÇIKTI

Film için 6 aylık bir çekim takvimi hazırlandığı ortaya çıktı. Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapan Serkan Çayoğlu, bu kadar uzun süreli bir çekim takviminde yer almak istemediği için filmin kadrosundan çıkmak durumunda kaldı.

"PROJEYİ İPTAL ETMEK DURUMUNDA KALDIM"

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Serkan Çayoğlu'na bu iddia soruldu. Ünlü oyuncu, "Evet, düğün ile çakıştığı için projeyi iptal etmek durumunda kaldım. Daha güzel sürprizlerim var. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.

"AYRINTI VERMEYECEĞİM"

Muhabirlerin "Düğünün Ege'de olacağı konuşuluyor. Yer belli mi?" sorusuna ise "Düğün yeri ve düğün ile ilgili ayrıntı vermeyeceğim." diyerek güldü.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Özge Gürel ile evleneceğini açıklayan Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 34 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.

Serkan Çayoğlu, 'Kıbrıs: Zafere Doğru' adlı dizide Ankaralı Ali'yi canlandırıyor.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayınlamaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması - Son Dakika


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