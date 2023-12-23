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Serkan Uçar, Ece Erken'den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
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Serkan Uçar, Ece Erken'den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu

Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'in sosyal medyada yaptığı hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar nedeniyle şikayetçi oldu. Uçar'ın avukatı, şikayet dilekçesinde Erken'in müvekkiline yönelik ağır suçlamalarda bulunduğunu ve kişilik haklarına saldırdığını belirtti.

Serkan Uçar, Ece Erken\'den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu
23.12.2023 - 12:28,
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Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Uçar'ın avukatı Şeyda Yıldırım, hazırladığı şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ece Erken sosyal medyada 'Oğluna babalık yapmıyorsun, görgüsüz hayatını gözümüze sokuyorsun', 'Şambabası' şeklinde konuşarak müvekkil hakkında ağır suçlamalarda bulunmuştur.

Hakaret içeren paylaşımlarla müvekkilin kişilik haklarına saldırmıştır. Müvekkilimi kamuoyu önünde tehdit etmekte, ailesine, kişiliğine, onuruna ve şöhretine ağır zarar vermektedir."

Kaynak: Magazinkolik
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