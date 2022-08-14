Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti - Son Dakika
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Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti

14.08.2022 23:21

Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, hayatlarını birleştirdi. Çiftin Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.

Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy sürpriz bir törenle dünyaevine girdi. İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah törenine başta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

NİKAH ŞAHİTLİKLERİNİ KENAN TEKDAĞ YAPTI

Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.

İşte çiftin nikah töreninden kareler:

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Sait Halim Paşa Yalısı, Mehmet Akif Ersoy, Pınar Erbaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti - Son Dakika
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