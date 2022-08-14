Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy sürpriz bir törenle dünyaevine girdi. İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah törenine başta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.
Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.
İşte çiftin nikah töreninden kareler:
Son Dakika › Magazin › Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti - Son Dakika