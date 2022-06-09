Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki... - Son Dakika
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Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki...

09.06.2022 00:12
Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki...

'Annemizi Saklarken' adlı yeni diziyle ekranlara dönen Hatice Aslan, meslektaşı Tolgahan Sayışman hakkında "Öfke kontrolü yoktu" açıklamasını yapmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Aslan, yaşanan gerilim hakkında yeni açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Daha Önce 'Ferhunda Hanımlar', 'En Son Babalar Duyar', 'Lale Devri', 'Kuzgun', 'Zümrüdüanka' gibi yapımlarda rol alan Hatice Aslan, şimdilerde Star TV'nin yeni dizisi 'Annemizi Saklarken'de 'Benan Demir' karakterine hayat veriyor.

Hatice Aslan, yıllar önce Tolgahan Sayışman'la 'Lale Devri' dizisinin setinde yaşadığı kavgayı anlattı.

"DAVA AÇMADIM"

Aslan, "Tolgahan sete geldiğinde iyi değildi ve karşısında ben vardım. 'Zümrüt' karakteriyle sahneye girmek üzereydim. Maalesef özellikle oyunculuk okumayan arkadaşlarımız, seni sette o karakterle bütünleştiriyor. Bana denk geldi. Öfke kontrolü yoktu Tolgahan'ın" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri sonrası tartışma yaratan Hatice Aslan, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

BUZLAR ERİDİ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslan, "Daha sonra Tolgahan ile barıştık. O özür diledi. Mühim olan onun hata olduğunu görebilmek ve bir daha yapmamak. Bizim Tolgahan ile hiç bir sorunumuz yok. Tolgahan benim canım. Kıyamam ben ona, çok seviyorum onu." diyerek aralarındaki buzların eridiğini söyledi.

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta doğdu. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınır.

Hatice Aslan, 1962'de Sivas'ta doğdu. Sivas Lisesinin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okudu. Mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği "Bozkır Güzellemesi" oyununda yer aldı. 1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

Oğlu Ekin, İzmir'de olduğu bu dönemde dünyaya geldi. 1992 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na döndü. Yaşar Seyman'ın yazdığı "Hüznün Coşkusu Altındağ" oyununda oynadı. Aynı dönemde Seynan Levent'in proje koordinatörlüğünü yaptığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Necla karakterini canlandırdı. 1995 yılından itibaren 5 yıl kapalı gişe oynayan, Yücel Erten'in uyarladığı "Azizname 95" oyununda oynadı.

"Gergedan" oyununun ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. "Küçük Adam Ne Oldu Sana" oyunuyla Afife Jale Ödülleri'nde aday gösterildi. Sevgi Sanlı'nın yazdığı "Kaygusuz Abdal" ve Melih Cevdet Anday'ın "Ölümsüzler" oyunlarının ardından Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. DOT Tiyatrosu'nda 16 kısa oyundan oluşan "Vur/Yağmala/Yeniden" epik oyun serisinde Mahşer bölümünde yer aldı. Yine Tiyatro Dot'ta "Pornografi" oyununda oynadı.

2015-2016 sezonunda da Craft Tyatrosu'nda Dario-Fo'nun kadın öykülerinden oluşan "Hepimizin Öyküsü Aynı" oyununda Bir Ana'yı oynadı. Bu oyunla 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Seçici Kurul Özel Ödülü"nü aldı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Türk televizyonlarında En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi uzun soluklu dizilerde de rol aldı.

Nuri Bilge Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan Üç Maymun'da baş kadın karakter Hacer'i canlandırdı. Bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali'nde, 2. Yeşilçam Ödülleri'nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Daha sonra rol aldığı Vücut filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali'nde yine En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki...
Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki...
Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki...

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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki... - Son Dakika

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