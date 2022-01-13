Sevgilisinden ayrıldı mı? Bu sözlerle duyurdu

Muhabirlerin sorularını cevaplayan Kocaoğlu, özel hayatı ve kariyeri hakkında konuştu. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan oyuncu iyileştikten hemen sonra soluğu Cihangir gecelerinde aldı.
"TİYATROYA YÖNELECEĞİM"
Hastalık sürecinden bahseden Kocaoğlu "2-3 gün ateşlenme oldu, sonra geçti" dedi. Projelerinden de bahseden oyuncu "Tiyatro oyunum devam ediyor, bu dönemde bolca tiyatro oyunlarına yöneleceğim. Görüşmede olduğum 1-2 proje var netleşsin haberiniz olur." dedi.
"HAYATIMDA AŞK YOK"
Yönetmen Burcu Alptekin'den ayrıldığı konuşulan Kocaoğlu "Hayatımda aşk yok. Kendisi zaten benim arkadaşım olur." dedikten sonra evinin yolunu tuttu.
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