Sevgilisiyle Görüntülendi! Meğerse O da Ünlüymüş... - Son Dakika

Şarkıcı Hande Ünsal ve sevgilisi Serkan Balkan, önceki akşam Maslak Uniq'de 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Hande Ünsal, "İlişkimiz güzel gidiyor, çok mutluyuz" dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

Sakiler grubu, Serdar Ortaç'ın tribute albümünde 'Canıma Minnet' adlı şarkıyı yeniden yorumlamıştı. Bu konuya değinen Ünsal, "Tebrik ediyorum, gerçekten çok beğendim. Yaptıkları işlerle her zaman gurur duyuyorum" dedi.

Serkan Balkan ise, "Hande bizim en büyük destekçimiz." şeklinde konuştu.

Hande Ünsal, Serdar Ortaç'ın tribute albümünde 'Sana Değmez' adlı şarkıyı seslendirdi.

HANDE ÜNSAL KİMDİR?

Hande Ünsal (d. 25 Şubat 1992, İzmir), Türk pop müzik şarkıcısıdır. Kendisi gibi müzisyen olan Niran Ünsal'ın kızıdır.

Hande Ünsal 25 Şubat 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anneannesinin soy adını kullanmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Sözüm Söz, Daha İyi gibi şarkılar sanatçının dönüm noktası olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi ödüllerinde "En İyi Klip" kategorisinde ödül kazanmıştır. İki Çift Laf, Oyna Oyna, Seni Sever miydim?, Nerdesin?, Nerdesin? (Akustik), Daha İyi, Daha İyi (Akustik), İyi misin?, Yorgun Savaşçı", Sözüm Söz, Sözüm Söz, Çok Sevmekten, Gönder Gelsin, Ah Anlatsam (ft. Alper Atakan) adında single çalışmaları var.

HANDE ÜNSAL SEVGİLİSİ KİM?

Şarkıcı Hande Ünsal, Sakiler grubu üyelerinden Serkan Balkan ile aşk yaşamaktadır.