"Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay'ın başrolü paylaştığı Yasak Elma dizisi, 13 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Bölümün sonra Berk Oktay, Şevval Sam ve Eda Ece'nin içinde olduğu araç kaza yaptı. Sam'ın o kaza sonrası diziden ayrıldığı iddia edildi.

"ŞEVVAL SAM DİZİDEN AYRILMADI"

Berk Oktay, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Yasak Elma'dan ayrıldığını duyururken Şevval Sam'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Dün akşam Disney Plus'ın etkinliğine katılan Eda Ece ise konu hakkında konuştu. İddianın doğru olmadığını söyleyen Ece, "Şevval diziden ayrılmadı. Patronumuz şimdilik dinlenmemizi istedi, bu konu daha sonra konuşulacak. Hem senaristlere hem de bize 1 ay müsaade ettiler" dedi.

"HEM KANALA HEM DE DIJITALE ÇALIŞACAĞIM"

Geceye Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu bir kıyafetle katılan Eda Ece, Disney Plus'ın tanıtımından yer almasıyla ilgili de "Hem kanala hem de dijitale çalışacağım. Projem henüz belli değil, önümüzdeki aylarda netleşir" şeklinde konuştu.