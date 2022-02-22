Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir - Son Dakika
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Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir

22.02.2022 16:32
Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası açıklamalarıyla dikkat çeken Seyhan Soylu, son olarak miras konusunda iddialara yer verdi. Soylu, "Hukuki olarak takip ettiği işlerden yaklaşık olarak 25-30 milyon dolar bir gelir bekliyordu. Ama yapmış olduğu başka işlerden de piyasaya 3-5 milyon dolar borcu vardı." sözlerine yer verdi.

Ece Erken'in eşinin öldürülmesi sonrası Sisi açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Hem Şafak Mahmutyazıcıoğlu hem de Ece Erken hakkında iddialarını sürdüren Seyhan Soylu şimdi de mirasla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

TOPLAM MİRAS 15-20 MİLYON DOLAR

Seyhan Soylu öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasıyla ilgili açıklamasında "Belki de vereceğim bu haberi Ece Erken dahil benden öğrenecek olabilir. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kalan mirası toplam olarak 15-20 milyon dolar. Bu servet dışında da hukuki olarak takip ettiği işlerden yaklaşık olarak 25-30 milyon dolar bir gelir bekliyordu. Ama yapmış olduğu başka işlerden de piyasaya 3-5 milyon dolar borcu vardı. Bu parayı nereye yatırdı kimlerle yedi? Orayı bilmiyorum" sözlerine yer verdi.

"ECE'YE ÜÇÜN BİRİ KALDI"

Ayrıca Sisi lakaplı Seyhan Soylu, "Diyelim ki 15 milyon dolar para kaldı. İlk kez açıklıyorum. Benan Hanım eşinden ayrıldıktan sonra açmış olduğu 2 dava vardı. Biri boşanma davası diğeri de mal rejimi davası. Bu dava devam etmekte" diyen Sisi açıklamasının devamında ise, "Bu da demektir ki 15 milyon doların yarısı hukuki olarak Benan Hanım'a gidecektir. Benan Hanım mirasa tedbir koydurdu çünkü hâlâ sonuçlanmamış bir dava var. Geriye kalan 7,5 milyon dolardan piyasaya rücu eden 5 milyon dolarlık borç düşülünce kalan 2,5 milyon doların üçte biri Ece'nin. Üçte ikisi ise çocukların. Yani Ece'ye üçün biri kaldı." dedi.

"ECE, KOCASININ BORÇLARINI BENDEN ÖĞRENİYOR"

Avukat Gizem Köstem ise "Aslında dörtte birdir o oran. Eşe dörtte biri kalıyor. Kalanı da çocuklarına" derken Seyhan Soylu özür dileyerek açıklamasını düzeltti. Seyhan Soylu bunun üzerine "Bu da yaklaşık 600 bin dolar. Ece Erken eşini seviyorsan reddi miras yap demiştim. Herhalde Allah sesimi duydu. Eğer Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir. Şu an Ece kocasının borçlarını benden öğreniyor şu anda" yorumunda bulundu.

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Seyhan Soylu, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir - Son Dakika
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