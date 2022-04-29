Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi.

Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Şeyma Subaşı, ilişkisinin sona erdiğini şu sözlerle duyurdu:

"Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

"SİZİN İÇİN DAHA FAZLASINI İSTEYEN BİRİNİ BULUN"

Sürpriz ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Mohammed Alsaloussi, sosyal medyadan imalı bir göndermede bulundu.

Alsaloussi yaptığı paylaşımda, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" ifadelerini kullandı.

SERENAY SARIKAYA'NIN FOTOĞRAFINA OLAY YORYM

Bütün bunların ardından Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını beğendi. Ardından Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına, "Harika parça" yorumunu yaptı.

Mohammed Alsaloussi'den bu hamlesi 'yok artık' dedirtti.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.