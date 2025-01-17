Şeyma Subaşı\'ndan çok konuşulacak aşk itirafı! \'\'Bombayı patlatacaksam eğer...\'\'

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Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 'Kaç kez aşık oldun?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

2017 yılında Acun Ilıcalı ile on yıllık ilişkisini nikah masasına taşıyan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl Mohammed Alsaloussi ile evlenen ancak bu evliliği de çok kısa süren Subaşı, Elif Karadayı'nın YouTube programına konuk oldu. Şeyma Subaşı özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİR KERE AŞIK OLDUM"

Subaşı "Hayatında kaç kere aşık oldun?" sorusuna 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır" diye yanıt verdi.

"BOMBAYI PATLATACAKSAM..."

Subaşı, ayrıca "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi" dedi.

Evlilik olaylarına artık inanmadığını ifade eden Şeyma Subaşı "Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum" diye konuştu.