Şeyma Subaşı'ndan çok konuşulacak aşk itirafı! ''Bombayı patlatacaksam eğer...'' - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'ndan çok konuşulacak aşk itirafı! ''Bombayı patlatacaksam eğer...''

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Fenomen Şeyma Subaşı, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. ''Bombayı patlatacaksam eğer...'' diyen Subaşı'nın sözleri herkesi şaşırttı.

17.01.2025 15:50  Güncelleme: 16:11
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 'Kaç kez aşık oldun?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

2017 yılında Acun Ilıcalı ile on yıllık ilişkisini nikah masasına taşıyan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl Mohammed Alsaloussi ile evlenen ancak bu evliliği de çok kısa süren Subaşı, Elif Karadayı'nın YouTube programına konuk oldu. Şeyma Subaşı özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİR KERE AŞIK OLDUM"

Subaşı "Hayatında kaç kere aşık oldun?" sorusuna 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır" diye yanıt verdi.

"BOMBAYI PATLATACAKSAM..."

Subaşı, ayrıca "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi" dedi.

Evlilik olaylarına artık inanmadığını ifade eden Şeyma Subaşı "Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum" diye konuştu.

Şeyma Subaşı\'ndan çok konuşulacak aşk itirafı! \'\'Bombayı patlatacaksam eğer...\'\'

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ndan çok konuşulacak aşk itirafı! ''Bombayı patlatacaksam eğer...'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Serkan Yalçın:
    aww esc her ay başka birinin altında o.c 64 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Patlaya patlaya bomba'mı kaldı şeyma o bombayı önüne gelen patlattı daha patlaymayan kaldımı'ki 57 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    zaten patlamış senin bomban :)) 46 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    nafaka ile geçinenlerden hayatınız bedava 44 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Scut füzenin acun gönderdi.Gerisi palavra 34 0 Yanıtla
  • Apple User:
    yazık 32 0 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    yürüyen patlak patlak geziyorsun 19 1 Yanıtla
  • Erhan Ekin:
    bizi ne alâkadar eder zorla gözümüze sokuyorsunuz haber değeri bile yok 16 0 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Milli ESC. Ama güzel kadın, hakkını yemeyelim 7 4 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    icardinin wanda narasını konuşanlar, Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'nı görmezden gelmesi de trajikomik oluyor ama neyseee 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı'ndan çok konuşulacak aşk itirafı! ''Bombayı patlatacaksam eğer...'' - Son Dakika
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