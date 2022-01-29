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Seyr-i Ahenk albümüne görkemli lansman - Son Dakika

Seyr-i Ahenk albümüne görkemli lansman

29.01.2022 13:20
Seyr-i Ahenk albümüne görkemli lansman

Türkiye'nin dünya çapında tanınan müzisyenleri Ümit Yılmaz ve Derya Türkan'ın Poll Müzik etiketiyle 28 Ocak 2022 tarihinde çıkacak yeni albümü 'Seyr-i Ahenk'in lansman konseri, Halkbank'ın destekleriyle Zorlu PSM'de gerçekleşti. İşte detaylar...

Bağlamada Ümit Yılmaz, klasik kemençede Derya Türkan'ın seyirciye unutulmaz bir müzik ziyafeti sunduğu gecede; Hollanda'dan bu özel etkinlik için gelen Martin Fondse piyanoda, Eric Van Der Westen kontrabasta, Alper Kekeç ise perküsyonda yer aldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTILAR

Aranjörlüğünü Ozan Sarıboğa'nın yaptığı albümü, tonmaister Thomas Cochrane Hollanda Amsterdam Esoundstudios'da kaydetti. Ümit Yılmaz ile Derya Türkan'ın Türk müziği ile batı müziğinin sentezini yapmak ve Türk kültürüyle müziğini dünyanın başka yerlerindeki insanlara tanıtmak arzusuyla icra ettikleri albümün lansman gecesinde Ümit Yılmaz bağlamasıyla, Derya Türkan klasik kemençesiyle Seyr-i Ahenk'te yer alan 7 eserin yanında iki türkü de seslendirdi. Dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatan ikili uzun süre ayakta alkışlandı.

"30 YILLIK BİRİKİMİMİZ BU ALBÜMLE PARMAKLARIMIZIN UCUNDA"

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ümit Yılmaz "Hayaller gerçeğe döndüğünde anlam kazanıyor. Hayallerimden bir tanesi İstanbul Kemençesi ile müzik yapmaktı. Bu proje; aynı sınıfı paylaştığım, bahçede beraber top koşturduğum çocukluk arkadaşım, kısacası ortaokul, lise ve İTÜ konservatuar yıllarını beraber geçirdiğim, sazında usta virtüoz Derya Türkan'dan başkasıyla olamazdı. 30 yıllık birikimin sonucu bu proje.

Parmaklarımızın ucunda adeta o yıllar. Albümde 7 eser var. 3 eser bana, 3 eser Derya Türkan'a ve bir eser de uzun zamandır sanat ve müziği paylaştığımız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın hocamıza ait. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. 'Ümit' adlı eserimizin Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen klibi de çok yakında ekranlarda olacak" dedi.

"UZUN YILLARDIR BİR ARADAYMIŞIZ GİBİ"

Kemençe virtüözü Derya Türkan ise "İkimizin bugüne dek yaptığı çalışmalar bize farklı tecrübeler katsa da aldığımız eğitimle ve birlikte geçirdiğimiz zamanların bize verdiği tecrübeyle, sanki uzun yıllar birlikte müzik yapıyormuşuz gibi kaldığımız yerden devam ettik. Bu çalışmada uluslararası üne sahip üç müzisyen bizlerle oldu. Albümün bir başka özelliği de herkesin aynı anda icraya katılmış olması ve sanki bir konser kaydı gibi kaydedilmiş olmasıdır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" açıklamasında bulundu.

"DEĞERLİ MÜZİK ADAMLARI BİR ARADAYDI"

Hollandalı müzisyen Eric Van Desten "Uzun süredir Türk müzisyenlerle çalışıyorum. Ümit ve Derya çalıştıklarımın en iyisi ve müzikleri gerçekten harika. Eserleri çalmak ve onlarla çalışmak mükemmeldi." cümleleriyle Ümit Yılmaz ve Derya Türkan'a övgü dolu sözler sarf etti.

Piyanist Martin Fondse "Türkiye ve Hollanda'dan gelen müzisyenlerin oluşturduğu bu büyük projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ümit ve Derya'nın müziklerinin en güzel tarafı yarattığı alanlar. Dinleyen herkes bu alanları kendi cephesinden doldurup hissedebiliyor" açıklamasında bulunurken perküsyon virtüözü Alper Kekeç "Ümit ve Derya'nın eserlerinden oluşan bu özel projede olmaktan çok mutluyum. Günlerce süren stüdyo çalışmamız çok keyifli ve anlamlıydı. Kaliteli ve değerli müzik adamları bir aradaydı" diyerek toplantıyı noktaladı.

Seyr-i Ahenk albümüne görkemli lansman
Seyr-i Ahenk albümüne görkemli lansman

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Ümit Yılmaz, Türkiye, Müzik, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seyr-i Ahenk albümüne görkemli lansman - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seyr-i Ahenk albümüne görkemli lansman - Son Dakika
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