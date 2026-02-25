Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız - Son Dakika
Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız

Sezen Aksu\'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
25.02.2026 21:24
Sezen Aksu cephesinden son günlerde magazin gündeminde dillendirilen yeni aşk iddialarına yanıt geldi. Ünlü sanatçının avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran tarafından yapılan açıklamada, Aksu'nun 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığına dair haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun adı son günlerde Bursalı bir veteriner ile anılıyordu. Sanatçının avukatı aracılığıyla yapılan resmi açıklamada, bu haberlerin "uydurma dedikodulardan ibaret" olduğu vurgulanırken, Aksu'nun konuyla ilgili esprili mesajı da dikkat çekti.

"GAZETECİLİK SORUMLULUĞU İHLAL EDİLİYOR"

Avukat Gökçe Kılıç Gülsaran, müvekkili adına yaptığı açıklamada doğru haber yapmanın bir gazetecilik sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Sezen Aksu'nun, bu tarz haberlerin kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle yapıldığını düşünse de; teyit edilmemiş ve "dediydim-dediydi" düzeyindeki içeriklerin kamuoyunu yanılttığına inandığı ifade edildi.

"ÜLKE GÜNDEMİNDE ÇOK DAHA ÖNEMLİ KONULAR VAR"

Açıklamada, Aksu'nun, ülke gündemini oluşturacak çok daha hayati ve önemli meseleler varken bu tür asılsız aşk haberleriyle meşgul edilmeyi ciddiyetle eleştirdiği belirtildi. Sanatçının, enerjisini ve odağını gerçek gündemlere verilmesi gerektiği yönündeki hassasiyeti vurgulandı.

HABERİ YAPANLARA DUA: ALLAH DA ONLARI GÜLDÜRSÜN

Açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise Sezen Aksu'nun haberi yapanlara gönderdiği mesaj oldu. Gerçek dışı bu iddia sayesinde insanlara tebessüm etme fırsatı verildiği için esprili bir dille; "Allah da onları güldürsün" dileklerini ileten sanatçı, herkese neşesi bol ve ümidi daim gerçek gündemler temenni etti.

Avukat Gökçe Kılıç Gülsaran'ın açıklamasının tam metni şöyle:

Müvekkilim Sezen Aksu'nun (F.S. Yıldırım) 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığı yolundaki haberler, uydurma dedikodulardan ibarettir.

Öncelikle doğru haber yapmak gazetecinin sorumluluğudur. Müvekkilim, bir taraftan kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle bu tür haberlerin yapıldığını düşünmekle birlikte; teyit edilmemiş, 'dediydim-dediydi' düzeyindeki gerçek dışı haberlerin, kamuoyunun doğru haber alma hakkının ihlali ve dolayısıyla bir haksızlık olduğu kanaatindedir.

Kendisi; haber yapılacak ve ülke gündemini oluşturacak çok daha önemli konular olduğunu ciddiyetle önemsemektedir.

Haberi yapanlara, bu haber vesilesiyle insanlara hiç yoktan gülümseme fırsatı verdikleri için 'Allah da onları güldürsün' dileklerini ileterek; herkese neşesi bol, ümidi daim, gerçek gündemler temenni etmektedir.

Merak edenlerin bilgisine saygı ve sevgiyle sunulur…

Sizin düşünceleriniz neler ?

