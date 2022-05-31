Sezonu Bodrum'da Açtı! Fit Vücuduyla Gençlere Taş Çıkardı! - Son Dakika
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Sezonu Bodrum'da Açtı! Fit Vücuduyla Gençlere Taş Çıkardı!

31.05.2022 10:51
Sezonu Bodrum'da Açtı! Fit Vücuduyla Gençlere Taş Çıkardı!

Düzgün fiziği ve bronz teniyle dikkat çeken sunucu Özlem Yıldız, Bodrum Azka Otel'i mesken tuttu. İstanbul'da işlerini düzene koyarak her fırsatta Bodrum tatile gelen Yıldız, fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. İşte o kareler...

Hafta sonu Bodrum'a gelen Özlem Yıldız, Azka Otel'in beachinde denize girip güneşlenirken yakın arkadaşı İlgi Gövsa ile deniz keyfi yaptı.

Eski manken İlgi Gövsa'nın doğum günü kutlamaları için üç günlüğüne Bodrum'a gelen Özlem Yıldız, bol bol denize girip güneşlendi.

41 yaşındaki Özlem Yıldız, fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.

"YAZ BOYUNCA BODRUM'DA OLACAĞIM"

Yıldız, "Okulların tatil olmasını bekliyorum. Oğlumla yaz boyunca Bodrum'da olacağım" dedi.

İlgi Gövsa da düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Sezonu Bodrum'da Açtı! Fit Vücuduyla Gençlere Taş Çıkardı!
Sezonu Bodrum'da Açtı! Fit Vücuduyla Gençlere Taş Çıkardı!
Sezonu Bodrum'da Açtı! Fit Vücuduyla Gençlere Taş Çıkardı!
Sezonu Bodrum'da Açtı! Fit Vücuduyla Gençlere Taş Çıkardı!

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Kaynak: Snob Magazin

Özlem Yıldız, Bodrum, Otel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sezonu Bodrum'da Açtı! Fit Vücuduyla Gençlere Taş Çıkardı! - Son Dakika


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