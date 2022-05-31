Hafta sonu Bodrum'a gelen Özlem Yıldız, Azka Otel'in beachinde denize girip güneşlenirken yakın arkadaşı İlgi Gövsa ile deniz keyfi yaptı.
Eski manken İlgi Gövsa'nın doğum günü kutlamaları için üç günlüğüne Bodrum'a gelen Özlem Yıldız, bol bol denize girip güneşlendi.
41 yaşındaki Özlem Yıldız, fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.
"YAZ BOYUNCA BODRUM'DA OLACAĞIM"
Yıldız, "Okulların tatil olmasını bekliyorum. Oğlumla yaz boyunca Bodrum'da olacağım" dedi.
İlgi Gövsa da düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
Son Dakika › Magazin › Sezonu Bodrum'da Açtı! Fit Vücuduyla Gençlere Taş Çıkardı! - Son Dakika