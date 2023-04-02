Shakira... İSPANYA'YI TERK ETTİ, NEREYE YERLEŞİYOR?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Shakira, Pique'den sonra yeni bir ilişkiye başladı. Hatta ünlü şarkıcı, bu aşk için iki oğluyla birlikte Miami'ye taşındı.

Haberler, Shakira'nın şehirde gizemli bir adamla çıkmaya başlamasının ardından geldi. Ayrıca, Shakira'nın yakınlarına ve yaşlı anne babasına bakan sağlık görevlilerine hafta sonuna kadar İspanya'yı terk edeceğini söylediği belirtildi.

Katalan gazetesi El Periodico için düzenli olarak Shakira hakkında haberler yapan iki gazeteciden biri olan Laura Fa da geçtiğimiz günlerde 1 Nisan'dan itibaren ünlü şarkıcının, İspanya'dan ayrılacağını söyledi.

Laura Fa, ayrıca Shakira'nın aslında bu taşınma işlemini çok daha önce yapmak istediğini ancak, anne ve babasının sağlık sorunlarının kötüye gitmesi yüzünden planlarını ertelediğini belirtti.

Birlikte geçirdikleri 11 yılın ardından geçen mayıs ayında ayrılan Shakira ve Pique, kasım ayında avukatlarıyla 12 saatlik bir görüşmenin ardından çocukların velayeti konusunda anlaşmaya varabildi.

Anlaşma kapsamında emekli futbolcu Pique, tatilini çocuklarıyla geçirecek.

Shakira'nın Miami'ye taşınmak isteme nedeni yeni bir aşk olarak gösterilse de şarkıcının, çok sayıda arkadaşı ve akrabası da şehirde yaşıyor. Ayrıca Miami'de 14 milyon sterlinlik bir malikanesi de var.

Eski Barcelona defans oyuncusu Gerard Pique ise ayrılık öncesi basına yansıyan aldatma haberleriyle dikkat çekmişti. O zamandan beri Pique, 24 yaşındaki Clara Chia ile ilişkisine devam ediyor.

Shakira ve Pique'nin ayrılık haberlerinin magazin gündemine bomba gibi düşmesindeki bir diğer neden de ikilinin birbirlerine göndermeler yapmalarıydı.

Shakira, zehir zemberek sözlere sahip olan yeni şarkısıyla Pique'yi hedef almış, Pique de katıldığı bir yayında Shakira'nın şarkı sözlerine gönderme yaparak yanıt vermişti.