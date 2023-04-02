Shakira... İSPANYA'YI TERK ETTİ, NEREYE YERLEŞİYOR? - Son Dakika
Üye Girişi

Shakira... İSPANYA'YI TERK ETTİ, NEREYE YERLEŞİYOR?

02.04.2023 13:29
Shakira... İSPANYA'YI TERK ETTİ, NEREYE YERLEŞİYOR?

Geçen yıl sevgilisi ve iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira, fırtınalı günleri geride bırakmış gibi görünüyor. Ünlü şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Shakira, Pique'den sonra yeni bir ilişkiye başladı. Hatta ünlü şarkıcı, bu aşk için iki oğluyla birlikte Miami'ye taşındı.

Haberler, Shakira'nın şehirde gizemli bir adamla çıkmaya başlamasının ardından geldi. Ayrıca, Shakira'nın yakınlarına ve yaşlı anne babasına bakan sağlık görevlilerine hafta sonuna kadar İspanya'yı terk edeceğini söylediği belirtildi.

Katalan gazetesi El Periodico için düzenli olarak Shakira hakkında haberler yapan iki gazeteciden biri olan Laura Fa da geçtiğimiz günlerde 1 Nisan'dan itibaren ünlü şarkıcının, İspanya'dan ayrılacağını söyledi.

Laura Fa, ayrıca Shakira'nın aslında bu taşınma işlemini çok daha önce yapmak istediğini ancak, anne ve babasının sağlık sorunlarının kötüye gitmesi yüzünden planlarını ertelediğini belirtti.

Birlikte geçirdikleri 11 yılın ardından geçen mayıs ayında ayrılan Shakira ve Pique, kasım ayında avukatlarıyla 12 saatlik bir görüşmenin ardından çocukların velayeti konusunda anlaşmaya varabildi.

Anlaşma kapsamında emekli futbolcu Pique, tatilini çocuklarıyla geçirecek.

Shakira'nın Miami'ye taşınmak isteme nedeni yeni bir aşk olarak gösterilse de şarkıcının, çok sayıda arkadaşı ve akrabası da şehirde yaşıyor. Ayrıca Miami'de 14 milyon sterlinlik bir malikanesi de var.

Eski Barcelona defans oyuncusu Gerard Pique ise ayrılık öncesi basına yansıyan aldatma haberleriyle dikkat çekmişti. O zamandan beri Pique, 24 yaşındaki Clara Chia ile ilişkisine devam ediyor.

Shakira ve Pique'nin ayrılık haberlerinin magazin gündemine bomba gibi düşmesindeki bir diğer neden de ikilinin birbirlerine göndermeler yapmalarıydı.

Shakira, zehir zemberek sözlere sahip olan yeni şarkısıyla Pique'yi hedef almış, Pique de katıldığı bir yayında Shakira'nın şarkı sözlerine gönderme yaparak yanıt vermişti.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR
500

Haberler, İspanya, Shakira, Miami, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Shakira... İSPANYA'YI TERK ETTİ, NEREYE YERLEŞİYOR? - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Kulüp resmen açıkladı! Savaşa gider gibi maça giden Kayserispor taraftarları şimdi yandı
11:17 "Anlatmaya gerek yok" repliğiyle fenomen olmuştu! Şelaleden sonra bu kez de karlı dağı anlattı
14:52 Gökbakar'dan AK Partili Turan'ın tepkisi sonrası Kerem Kınık'a olay mesaj: Kerem hafiften titreme geldi mi?
14:51 Emre Kınay'ın bomba iddiasına, RTÜK Başkanı'ndan jet hızında yalanlama: Çaresizce iftiraya başvurdu
14:31 Volkan Demirel'e sürpriz teklif! Bizzat gidip kulüp tesislerini gezdi
14:22 İmamın yokluğunda görevlendirilen kişinin dikkatsizliği ilçe halkına, oruçlarını 5 dakika erken açtırdı
14:06 Kılıçdaroğlu'ndan Mehmetçiğe "Afgan kaçaklar" çağrısı: Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin
13:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da 97 tesisin açılışını yapacak
13:28 AK Partili Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a tepki: Bu nasıl üslup, işinize odaklanın artık
13:21 İhanetle sarsılan ünlü şarkıcı Shakira, İspanya'yı terk etti! İşte yerleştiği şehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2023 15:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: Shakira... İSPANYA'YI TERK ETTİ, NEREYE YERLEŞİYOR? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement