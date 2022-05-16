Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can ile coştu - Son Dakika
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Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can ile coştu

16.05.2022 15:25
Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can ile coştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, birbirinden ünlü sanatçıları Sincanlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, birbirinden ünlü sanatçıları Sincanlılarla buluşturmaya devam ediyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kutsi ve Fettah Can konserleriyle Sincanlılar, unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte açık alanda yapılan etkinliklere ağırlık veren Sincan Belediyesi, ünlü isimleri Sincan'da ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta sonu besteleri ve şarkılarıyla milyonların gönlünü fetheden iki ünlü sanatçı Sincanlılarla buluştu. Sincan Kent Meydanı'nda gerçekleşen konserlerde Kutsi ve Fettah Can birer gün arayla şarkılarını Sincanlılar için söyledi. Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar ise keyifli vakitler geçirdi.

Kutsi ve Fettah Can, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkürlerini iletirken, Başkan Murat Ercan da, "Sincan'ımızda birbirinden değerli sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Bir arada olmayı özlemiştik. Konserlerimizi Sincan'ımızda coşku içinde gerçekleştirdik. Kent Meydanımızda hemşehrilerimizin coşkusu ve sanatçılarımızın şarkıları yankılandı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can ile coştu
Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can ile coştu
Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can ile coştu
Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can ile coştu
Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can ile coştu

YORUMLAR
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Murat Ercan, Fettah Can, Sincan, Kutsi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sincanlılar Kutsi ve Fettah Can ile coştu - Son Dakika


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