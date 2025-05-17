Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan\'a oy vermedim ama...

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Hilal Cebeci, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

"ARTIK GENÇ KARDEŞLERİMİZ OLMAYACAK"

Cebeci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sürecin Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "PKK silah bırakmış, vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Artık hiçbir genç kardeşimiz ölmeyecek" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A OY VERMEMİŞ BİR İNSAN OLARAK..."

Açıklamasında siyasete dair kişisel duruşuna da değinen şarkıcı, "Ben hayatım boyunca Erdoğan'a oy vermemiş bir insan olarak, gerçekten oyum kendisinedir bu saatten sonra. Çünkü bu çok büyük bir sorundu" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Hilal Cebeci'nin bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, farklı kesimlerden olumlu ve olumsuz çok sayıda yorum aldı.