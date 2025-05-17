Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama... - Son Dakika
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Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

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Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Hilal Cebeci, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası yaptığı açıklamada, süreci memnuniyetle karşıladığını belirtti. Artık gençlerin ölmeyeceğini vurgulayan Cebeci, ''Hayatım boyunca Erdoğan'a oy vermedim ama bu saatten sonra oyum kendisine'' ifadelerine yer verdi.

17.05.2025 16:12
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Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Hilal Cebeci, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

"ARTIK GENÇ KARDEŞLERİMİZ OLMAYACAK"

Cebeci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sürecin Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "PKK silah bırakmış, vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Artık hiçbir genç kardeşimiz ölmeyecek" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A OY VERMEMİŞ BİR İNSAN OLARAK..."

Açıklamasında siyasete dair kişisel duruşuna da değinen şarkıcı, "Ben hayatım boyunca Erdoğan'a oy vermemiş bir insan olarak, gerçekten oyum kendisinedir bu saatten sonra. Çünkü bu çok büyük bir sorundu" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Hilal Cebeci'nin bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, farklı kesimlerden olumlu ve olumsuz çok sayıda yorum aldı.

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan\'a oy vermedim ama...

Hilal Cebeci, Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, PKK, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Türk halkının beyni kolayca nasıl elde edilir konulu çalışmanın özetidir bu açıklama.Sonra bu hükümet nasıl halen iktidarda kalabiliyor diye şaşırmayın. 28 37 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Teröristle müzakare,pazarlık edilmez. Mücadele edilir. Yarın birgün gelinen nokta vatandaşa anlatıldığı gibi çıkmazsa kandırıldık deyip işin içinden sıyrılırlar. Bunun gibiler de derki ben zaten ak partiye hiç oy vermedim. 17 25 Yanıtla
  • barış özcan:
    Dünyada buna benzer çok anlaşma var, İRA,ETA mesela,bu örgütler ile anlaşma yapılarak silah bıraktırılmıştır ve ülkeler huzura kavuşmuştur. Aynısı bizde neden olmasın, altında bir şey aramayın artık, bitti gitti kurtulduk bu beladan diyelim. 11 9 Yanıtla
  • R C G:
    pkk ismindeki faaliyetler bitti ama ne karsiliginda? hep beraber gorecegiz. kck pyd tum teror yapilanmalari devam ediyor. istediklerini alamayinca yine şehit vereceğiz ama bu kez pyd diyecekler. ayrica pkk uyustcu trafiği yönetiyor. boyle bir pazarı kimseye birakmaz. 9 10 Yanıtla
  • zeki69:
    Aynen sıra CHP'li lerde inşallah CHP zihniyetinden de kurtulur vatanımız 3 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Evvveet Allah inananlara doğru yolu göstersin. 3 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    barışı eleştirenlere deyil getirenlere oy verilir. 0 0 Yanıtla
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