Sivas'ta düzenlenen defile izleyenleri 90'lı yıllara götürdü - Son Dakika
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Sivas'ta düzenlenen defile izleyenleri 90'lı yıllara götürdü

13.03.2022 10:38

Sivas'ta ilk kez düzenlenen 90'lar temalı defileye kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas'ta ilk kez düzenlenen 90'lar temalı defileye kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas kent merkezinde bir işletme tarafından 90'lar defilesi düzenlendi. Defilede tasarımcıların tasarladığı ve yarışmacıların tanıttığı kıyafetler jüri üyelerinin ve davetlilerin beğenisine sunuldu. 90'lı yılların yer aldığı defileyi özellikle kadınlar yoğun ilgiyle takip etti. Defile sonunda jüri tarafından beğenilen en iyi 90'lar konseptine para ödülü verildi.

"Birinciyi seçmekte zorlandık"

İşletme koordinatörü Özcan Keskin, yaptığı açıklamasında defilenin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Sivas'ta her kış sezonunda bu tür faaliyetler yapılıyor. Biz de salon olarak bu sene değişik bir konsept olsun istedik. Bayanların özlediği bir konsept olsun dedik. Araştırdık ve birçok anketler yaptık. 90'lar defilesi düzenlemekte karar kıldık. 90'lar partisi olarak Sivas bayanlarına hizmet veriyoruz. Bu partide 90'lar defilesi yapmaya karar verdik. 90'lar partisine uygun, 90'lı kostümünü giyene para ödülü vereceğiz. Birinciyi seçmekte zorlandık. Sivas halkının bu ilgisine çok teşekkür ediyorum. Şu anda beklediğimizin fazlasından misafirimiz var. Kapasitemizin iki katındayız şu anda, ilgi çok fazla. Bayanların göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyorum. 26 tane 90'lar kostümü giyen yarışmacımız var. Bunlardan ilk 15'ini ön elemeyle seçtik. Daha sonra finale geçtik" ifadelerini kullandı. - SİVAS

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Sivas, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sivas'ta düzenlenen defile izleyenleri 90'lı yıllara götürdü - Son Dakika


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