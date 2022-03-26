Şok Eden Boşanma Açıklaması Geldi! - Son Dakika
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Şok Eden Boşanma Açıklaması Geldi!

26.03.2022 11:04
Şok Eden Boşanma Açıklaması Geldi!

Oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Çelikkol'dan boşanma kararı almıştı. Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan Çelikkol, Mihre Mutlu ile boşanacağı ve evleri ayırdığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. İşte detaylar...

Oyuncu İbrahim Çelikkol (39), 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin 4 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen ikili anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

Önceki gün menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenen İbrahim Çelikkol, eşinden boşanacağına dair haberlere açıklık getirdi.

KOLU ASKILI GÖRÜNTÜLENDİ

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yanında oğlu Ali ile birlikte iş toplantısına gelen oyuncu, tek kolu askılı görüntülendi.

Çelikkol, "Omuzda kas ezilmesi var, spor yaparken oldu. Biraz böyle kalacak, ciddi bir sorun yok." dedi.

"EVLERİ AYIRMADIK"

Eşi Mihre Çelikkol'dan boşanacağı konuşulan İbrahim Çelikkol, "Evet maalesef yazılıyor bunlar, çocuğun yanında bunları konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey." şeklinde konuştu.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Demet Özdemir ile birlikte başrolü paylaşmıştı.

Şok Eden Boşanma Açıklaması Geldi!
Şok Eden Boşanma Açıklaması Geldi!
Şok Eden Boşanma Açıklaması Geldi!

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İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu, Onur Aydın, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şok Eden Boşanma Açıklaması Geldi! - Son Dakika


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