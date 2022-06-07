Şok Sözler! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı - Son Dakika
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Şok Sözler! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı

07.06.2022 18:12
Şok Sözler! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti. 'Çekirdek ailemi dağıttılar' diyen Tatlıses, 'Allah da onları bildiği gibi yapsın' şeklinde konuştu. İşte ünlü türkücünün şok eden açıklamalarının tamamı...

Geçtiğimiz günlerde kızı Dilan Çıtak'ın nişanını yapan İbrahim Tatlıses sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Aile ve özel hayatında sıkıntılı günler yaşayan İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrılmış, oğlu Ahmet Tatlıses ile de karakolluk olmuştu.

Programında yakınlarına sitem eden ünlü türkücü "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"ALLAH ONLARI BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN!"

İbrahim Tatlıses'in yayınladığı son mesaj dikkat çekti. Twitter hesabından açıklamada bulunan türkücü " İzmir'de 'çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler... O çekirdek aileyi büyütecektim! Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah'tan başka kimseye...

Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın hakkımı helal etmiyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'in sitem dolu mesajı kimin için yazdığı merak konusu oldu.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses (d. 1 Ocak 1952, Şanlıurfa) ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, Kürt şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır.

Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

Şok Sözler! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı
Şok Sözler! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı
Şok Sözler! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı
Şok Sözler! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı

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Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya, Dilan Çıtak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şok Sözler! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı - Son Dakika

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