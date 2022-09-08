Bekaret İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı - Son Dakika
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Bekaret İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı

08.09.2022 11:59
Bekaret İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı

Son dönemde çıkardığı "Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, aranjörlük yapan Mert Aydın ile evleneceğini açıklamıştı. TikTok'ta yaptığı yayınlarla dikkat çeken Merve Boluğur, "Bekaret kemeri" yorumuyla şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" şarkısı ve aranjör Mert Aydın ile yaşadığı aşkla gündemde Merve Boluğur, katıldığı bir canlı yayında yaptığı "Bekaret kemeri" yorumuyla şoke etti.

TikTok fenomeni ile canlı yayında sohbet eden Boluğur, kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken gündem yarattı.

'BEKARET KEMERİ..."

Evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı. Fenomenin "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" cevabını verdi.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır.

2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır.

2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur bir süredir şarkıcılık yapmaktadır.

MERVE BOLUĞUR ÖZEL HAYATI

2015-2017 yılları arasında Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur,bir süredir aranjör Mert Aydın ile birliktelik yaşamaktadır.

YORUMLAR
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Merve Boluğur'dan 'Bekaret kemeri asacağım' açıklaması! Nişanlısı neye uğradığını şaşırdı Merve Boluğur'dan 'Bekaret kemeri asacağım' açıklaması! Nişanlısı neye uğradığını şaşırdı
Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bekaret İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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