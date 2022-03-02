Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor - Son Dakika
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Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor

02.03.2022 15:12

FOX TV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan dizi Son Nefesime Kadar bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor. Mihri, Ejder'in yine bir suça karıştığından emindir. Metruk evde bulduğu delillerin peşine düşer. Öte yandan Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Mihri, Ejder'in yine bir suça karıştığından emindir. Metruk evde bulduğu delillerin peşine düşer. Öte yandan Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.

Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor

Hayri karıştığı kaçırma olayının kendisine anlatıldığı kadar sorunsuz ve olaysız sonuçlanmayacağını anladığında vicdanının sesine kulak vermeye karar verir.

Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor

Emre ve Saliha evde bir yemek daveti verirler. Yemeğe Mihri, Umut ve Emel de katılır.

Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor

Lakin herkes yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları ortaya dökünce kapanmamış defterler yeniden açılacak ve hesaplaşmalar kaçınılmaz olacaktır.

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Son Dakika Magazin Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor - Son Dakika


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