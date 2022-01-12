Masumlar Apartmanı'nın 54. yeni bölümünün 18 Ocak Salı akşamında TRT 1 ekranlarında izleyicilerinin karşısına çıkacağı belirtildi.
Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak ekranlara gelen son bölümün ardından Han'ın hayatının yeniden alt üst olacak. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelen Safiye, otelden ayrılan Naci ile yüzleşir.
Ümitsizlik içerisinde kalan Safiye son anda kararını değiştiren Naci'nin geri gelişi ile yeniden ümitlenir. Ve beklenen sonda Naci sonunda Safiye'ye evlenme teklifinde bulunur.
Son Dakika › Magazin › Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları - Son Dakika Magazin