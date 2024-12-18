Söylediklerinden pişman olan Murat Övüç, Bülent Ersoy'a yalvardı - Son Dakika
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Söylediklerinden pişman olan Murat Övüç, Bülent Ersoy'a yalvardı

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Murat Övüç verdiği bir röportajda Bülent Ersoy'un takıların sahte olduğunu dile getirmiş, kendi takılarının daha pahalı olduğunu ifade etmişti. Övüç, yaptığı açıklamalardan çok pişman oldu ve Diva'nın ayaklarına kapanıp özür diledi.

18.12.2024 10:42
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Murat Övüç kazancı ve mücevherleriyle sık sık kendini öven isimlerden biri. Övüç, son olarak katıldığı bir davette yaptığı açıklama ile Bülent Ersoy'u hedef almıştı. Takılarını gösteren Övüç'ün ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar" şeklindeki sözleri magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

DİZLERİNE KAPANIP ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlerinden pişman olan Övüç, Bülent Ersoy'u evinde ziyaret ederek özür diledi. Diva'nın ayaklarına kapanan Övüç, "Sevgili Divam ayaklarına kapandım. Özürler diledim. Divamın eteklerine ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim. Nasıl öpebilirim diye mücadele verdim'' diye konuştu.

Söylediklerinden pişman olan Murat Övüç, Bülent Ersoy\'a yalvardı

Bülent Ersoy, Murat Övüç, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Söylediklerinden pişman olan Murat Övüç, Bülent Ersoy'a yalvardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat:
    Allah sen ailelerimizi bunlardan ve sapkınlardan koru 117 1 Yanıtla
  • Mesut null:
    Çok tehlikeli varlık 78 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    yalaka gereksiz 65 3 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    bir insan kendisini ancak bu kadar rezil eder 67 0 Yanıtla
  • Zeytin M:
    Allah ne biliyorsa sizi oyle yapsın 56 1 Yanıtla
  • tufan Şenoğlu:
    Allah seni bildigi yapsın türk toplumu olarak geldiğimiz içler acısı durum 45 1 Yanıtla
  • Bora Günaydin:
    toplumun yüz karaları nokta 34 1 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Al birini vur ötekine 25 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Feroşun ikiz kardeşleri 17 1 Yanıtla
  • aragorn:
    MURAT HELAL OLSUN KIZ SANA 3 6 Yanıtla
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