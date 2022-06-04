Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil! - Son Dakika
Üye Girişi

Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil!

04.06.2022 00:51
Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil!

Aleyna Tilki ve Cornetto, yeni yaz şarkısı "Aşk Ateşi"ni yaza merhaba partisiyle kutladı. Parti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Reklam kampanyası için seslendirdiği şarkıdan bahseden Aleyna Tilki "Çok güzel bir klip çok güzel bir şarkı oldu. Zaten ne zamandır böyle hareketli bir şarkı çıkartmıyordum. Bu şarkım da çok sevildi, çok mutluyum." dedi.

Kolundaki dövmelerinin 'Sakızdan çıkan dövmeler' olarak tiye alınması hakkında Tilki gülerek "Evet ya sakızdan çıkıyor diyorlar, çok üzülüyorum. Dövmeme sakız diyorlar. Ben böyle tarzları seviyorum. Beni yansıtıyorlar. Hem karanlık tarafım var hem de bebeksi falan, tam beni yansıtan bir şey olduğu için onu yaptırdım. Biraz sakızdan çıkmış olabilir." dedi.

Geçtiğimiz günlerde iç kanamasından dolayı hastaneye kaldırılan Tilki, o anları ve sağlık durumu hakkında "Şu an da çok şükür daha iyiyim. İç kanama geçirirken sahnede baya gümbür gümbür eğleniyordum. Bilinç kaybı yaşadım. Kendi kendime atlatmışım zaten, orada şükrediyoruz. Kan sayılarım düşmüş bayağı. Sağlık çok önemli, benim demek ki bazı konularda uyarılmam gerekiyordu ki zihnim de bana uyarı verdi. Stres yapmak gibi, çok yoğun bir tempom var. Yurt dışı ve Türkiye derken çok stresli geçiyor benim için. Stresli olan sadece kariyerim değil tabii ki kişisel özel hayatımda da sorunlarım var. Çok okuyan biri olduğum için bazen bildiğim şeyler bana ağır geliyor, derin bir kızım." dedi.

"HER ŞEYİ İLE PAKET HALİNDE SEVERİM"

Muhabirlerin "Aşkta şansız mısınız?" sorusuna Tilki "Kimse yok yani. Çünkü sevme becerisi insanların genelini bildiğinden çok daha fazlası. Ben bir kere bir insanı kim olduğu için sevmem. Onun eksik yanlarını görmek isterim, karanlık yanlarını görmek isterim, aydınlık yanlarını görmek isterim. Her şeyi ile paket halinde severim ve onu değiştirmek istemem. İnsanlar beni güzel olduğum için seviyor. ya da insanlar beni ünlü olduğu için seviyor, Aleyna Tilki olduğum için seviyor. Küçükken de öyleydi, güzelliğimi seviyordu beni sevmiyordu ki. Çünkü beni sevebilmesi için benim en karanlık, en eksik olan içimdeki yanları da bilmesi ve buna rağmen beni sevmesi gerekir. Böyle bir sevginin bulunması çok zor çünkü insanların sevgiyi bilme tanımı çok yanlış. O gözlerine bayılıyorum diyor mesela. Neyini seviyorsunuz diyorsun saçlarını diyor. Bu durum bana sahte geliyor. Ben olsam derim ki akıttığı göz yaşlarına hayranım derim. Beni tanıdıklarına extra bir şok yaşıyorlar. Bana tapma noktasına geliyorlar." dedi.

"BEN AYRILIĞI ANNE VE BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Muhabirlerin "Hiç aldatıldın mı? ya da terk edildin mi?" sorusuna ise Tilki "Yok, terk de etmedim. Ben ayrılığı anne ve babamdan öğrendim. Onlar ayrıldığında bile annem, babamın evine gidip onun evinin mutlu olmasını iyi olmasını istedi. Beraber babamın evini kurdu. Ben arkadaş olarak kalmayı seçiyorum. İlişki bitince güle güle demek yerine arkadaş olmayı tercih ediyorum ben. Her ilişkimde gerçekten çok sadık bir ilişki geçiriyorum. Herkesin bir vakti var, bir yol ayrımı oluyor ben uzun dönem ilişki taraftarıyım ama bir ömür boyu biri ile kalamam." dedi.

Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil!
Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil!
Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil!
Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil!
Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil!

YORUMLAR
500
Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
Kaynak: Snob Magazin

Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 01:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: Stresli Olan Sadece Kariyerim Değil! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement