İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu - Son Dakika
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İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu

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İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
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“Kırgın Çiçekler” dizisiyle tanınan oyuncu İpek Karapınar, eşi yönetmen Ali Balcı ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Erkek bebek dünyaya getiren Karapınar, oğullarına Aslan Kuzey adını verdi; miniğinin beklenenden biraz erken geldiğini söyledi.

“Kırgın Çiçekler” dizisiyle tanınan oyuncu İpek Karapınar, ilk kez anne oldu. Yönetmen eşi Ali Balcı ile erkek bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Aslan Kuzey adını verdi.

İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu

"MİNİĞİMİZ BİRAZ ERKEN GELDİ"

Bebeğinin beklenenden biraz erken dünyaya geldiğini belirten Karapınar, “Miniğimiz biraz erken geldi, herhalde hemen çıkmak istedi” dedi.

2025’te Ali Balcı ile evlenen oyuncu, hamile olduğunu mayıs ayında duyurmuş ve bir erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
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SON DAKİKA: İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu - Son Dakika
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