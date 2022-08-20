İngiltere'de bulunan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu'ndan ülkedeki sağlık sistemi hakkında dikkat çeken paylaşımlar geldi.
İngiliz doktorların hastalara bakmadığını söyleyen Yıldızoğlu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın. Aile doktorlar telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Lockdown'da hasta olanlar teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş" dedi.
Yıldızoğlu, bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Ben Bournemouth ve Londra'da kalıyorum. Bulunduğum ortamlarda aile doktorlarla sadece telefonda görüşebiliyor. Şu anda şahidim. Sonra yorumlarda, İngiltere'nin başka yerlerinde doktorlarla yüz yüze görüşebildiklerini anlatanlar var. Her bölgenin ayrı kuralları mı var?"
Son Dakika › Magazin › İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş - Son Dakika