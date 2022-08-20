İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş - Son Dakika
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İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş

20.08.2022 00:18

Şu sıralar İngiltere'de bulunan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu, ülkedeki sağlık sistemi hakkında paylaşım yaptı. Doktorlarla ancak telefonla görüşülebildiğini söyleyen Yıldızoğlu, "Doktorlar telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Lockdownda hasta olanlar teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de bulunan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu'ndan ülkedeki sağlık sistemi hakkında dikkat çeken paylaşımlar geldi.

"TELEFONLA TEŞHİS KOYUYORLAR"

İngiliz doktorların hastalara bakmadığını söyleyen Yıldızoğlu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın. Aile doktorlar telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Lockdown'da hasta olanlar teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş" dedi.

İngiltere'de olan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sisteminden isyan etti: Resmen çökmüş

"BAŞKA YERLERDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLİYORLAR"

Yıldızoğlu, bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Ben Bournemouth ve Londra'da kalıyorum. Bulunduğum ortamlarda aile doktorlarla sadece telefonda görüşebiliyor. Şu anda şahidim. Sonra yorumlarda, İngiltere'nin başka yerlerinde doktorlarla yüz yüze görüşebildiklerini anlatanlar var. Her bölgenin ayrı kuralları mı var?"

İngiltere'de olan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sisteminden isyan etti: Resmen çökmüş
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Suna Yıldızoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş - Son Dakika
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