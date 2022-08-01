Yalıkavak'ta sahne alan Süperstar Ajda Pekkan söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Yıllara meydan okuyan Pekkan, Yalıkavak Günay Restoran'da yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Söylediği şarkılara gelen tatilcilerde eşlik etti. İzdiham yaşanan konserde giydiği siyah ve altın sarısı desenli elbise de dikkatlerden kaçmadı. Sevilen şarkılarını seslendiren Pekkan yaptığı dans şovlarla da göz doldurdu. Ayakta alkışlanan Pekkan birçok şarkısını sevenleriyle beraber söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Magazin › Yalıkavak Süperstar Ajda Pekkan hayranlarıyla doldu taştı - Son Dakika

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