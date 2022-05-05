Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı - Son Dakika
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Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı

05.05.2022 13:07
Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı

Survivor All Star 2022'de heyecan tam gaz devam ediyor. Ekrana gelen son fragmanda Merve Aydın'ın çığlıklar içinde kalması ve Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konsey" demesi şaşkınlık yarattı. Aydın'ın, sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Merve Aydın, Survivor All Star'ın 96. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için çıktığı parkurda bir anda bacağından sakatlık yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Aydın, "Bitti! Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun..." sözleri arasında gözyaşlarını tutamadı.

"ÇOK ZORLANIYORUM"

Fragmanda ise Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz" dediği görülüyor.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Survivor All Star'ın yeni fragmanı sonrası Merve Aydın'ın yarışmadaki geleceği merak konusu oldu. Merve'nin sakatlığı ve çığlıklar içinde ağladığı anlar gündeme bomba gibi düştü.

Merve Aydın'ın yarışmaya veda ettiği iddia edildi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı, salı günü Survivor'a veda eden son ismi açıkladı. Hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyununun üçünü gönüllüler, birini ise ünlüler kazanmıştı. Yokluk adasına giden eleme adayları da; Evrim, Barış, Ayşe ve Sude oldu. Adaya veda eden isim ise Barış Murat Yağcı oldu.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ( Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasının da sahibi oldu.

Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya-Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3: 24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2: 00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibi oldu.

2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.

2014 Mart'ında Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı.

22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu.

21 Ağustos 2019'da 'MERVE AYDIN SPOR OKULU' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açtı.

Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı
Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı
Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı
Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı

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Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı Barış Murat Yağcı'dan Survivor'dan elenmesiyle ilgili yorum: Bence hayırlısı oldu! Barış Murat Yağcı'dan Survivor'dan elenmesiyle ilgili yorum: Bence hayırlısı oldu!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'da Kahreden Gelişme! Acun Ilıcalı Açıkladı - Son Dakika


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