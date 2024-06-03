Survivor 2024 All Star'da Adem Kılıçcı'dan Yarışmacılara Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Survivor 2024 All Star'da Adem Kılıçcı'dan Yarışmacılara Eleştiri

Survivor 2024 All Star\'da Adem Kılıçcı\'dan Yarışmacılara Eleştiri

Survivor 2024 All Star yarışmasında eski yarışmacı Adem Kılıçcı, erkek yarışmacılara yönelik eleştirilerde bulundu. Algıları ve dengeleri bozan Batu için sözler sarf eden Kılıçcı, Hilmi Cem'in de yaver olma peşinde olduğunu iddia etti.

03.06.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2024 All Star bu yıl da adından çokça söz ettirdi. Kavga ve kaosun bitmediği yarışmanın finaline az kaldı.

SMS oylaması olmadığı için sık sık tartışma ve kavgaların olduğu yarışmada eski yarışmacılar da sürekli yaşananlarla ilgili yorumlar yaptılar.

All Star'a neden katılmadığı merak konusu olan Adem Kılıçcı bu sezon yarışmayı yakından takip etti.

Hem yarışmacılara hem Acun Ilıcalı'ya sık sık eleştiride bulunan Adem, erkek yarışmacılara "algı" göndermesi yaptı.

ademkılıçcı5

Batu için "Algıları, dengeleri bozdu" diyen Adem, Hilmi Cem için "yaver olma peşinde" ifadelerini kullandı.

"ALGILARI DENGELERİ BOZMUŞTUR"

Ayrıca "Yokluğum Ogeday'a yaramış" diyen Adem, onun da danışıklı dövüş ayağında olduğunu iddia etti.

Kılıçcı, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bu potanın başkahramanı Batu'dur. Algıları dengeleri bozmuştur.İkinci mimar da Hilmi'dir. O da ya kafasında bir plan yaptı. ya da yaver olma yolunda bir dejavu yaşıyor olabilir. Hilmi adına gerçekten üzülüyorum. ya çok etkisiz oluyor.

Hiç bir şeye etliye sütlüye karışmıyor. ya da cin fikirli birinin yanında yaveri gibi görünüyor. Keşke biraz kendi olsa... Düşünüyorum da Survivor'a bu sezon gitmemem iyi oldu.

En azından izledik, söylediklerimizin doğruluğunu teyit ettik. Yokluğum da Ogeday bile uyanmış gibi geldi. ya da danışıklı dövüş ayağı bilemiyorum. ya da uyandı. Yalnız ben olsaydım uyanamazdı, algısı ben de olurdu, sanırım.

Bu yıl sempati duyduğum zamanlar bile oluyor. Yokluğum Ogeday'a yaramış biraz..."

ademson

Kaynak: Magazinkolik

Survivor 2024, Hilmi Cem, Sözler, Star, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2024 All Star'da Adem Kılıçcı'dan Yarışmacılara Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 20:42:44. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor 2024 All Star'da Adem Kılıçcı'dan Yarışmacılara Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement