Survivor 2024 All Star\'da Kırmızı Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor 2024 All Star'da kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununun galibi 12-11'lik skorla Kırmızı Takım oldu.
Nefise'nin sakatlığı sebebiyle yarışmadığı Kırmızı Takım ödül olarak kuzu kafes ve sotelenmiş sebze yedi.
İKİNCİ ELEME ADAYI SEDA
Mavi Takım'ın konseyinde yapılan oylama şu şekilde; Seda 2, Ogeday 1, Batuhan 1. Böylece Seda Ocak ikinci eleme adayı oldu.
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