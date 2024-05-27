Survivor 2024 All Star\'da Kırmızı Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

Magazin

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor 2024 All Star'da kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununun galibi 12-11'lik skorla Kırmızı Takım oldu.

Nefise'nin sakatlığı sebebiyle yarışmadığı Kırmızı Takım ödül olarak kuzu kafes ve sotelenmiş sebze yedi.

İKİNCİ ELEME ADAYI SEDA

Mavi Takım'ın konseyinde yapılan oylama şu şekilde; Seda 2, Ogeday 1, Batuhan 1. Böylece Seda Ocak ikinci eleme adayı oldu.