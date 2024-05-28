Survivor 2024 All Star'da Kırmızı Takım Dokunulmazlığı Kazandı - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'da Kırmızı Takım Dokunulmazlığı Kazandı

Survivor 2024 All Star\'da Kırmızı Takım Dokunulmazlığı Kazandı

Survivor 2024 All Star yarışmasının 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan Kırmızı Takım oldu. Oyunu 12-5'lik skorla kazanan ve 6'da 6 yapan Kırmızı takım, ayrıca iletişim ödülünü de almaya hak kazandı. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından yarışmacılar ada konseyinde bir araya geldi. Acun Ilıcalı, potaya giren iki ismi ve düello eşleşmelerini açıkladı. Buna göre, Survivor 2024 All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı en kötü performansa sahip olduğu için Batuhan oldu. Takım yenildiği için de, başka yarışmacı olmadığından isim yazmaya gerek kalmadan 4. aday Ogeday oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı eşleşmelere göre düellonun ilk turunda Seda ile Batuhan, Ogeday ile Özgür karşılaşacak.

28.05.2024 15:15
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Survivor 2024 All Star yarışmasının 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan Kırmızı Takım oldu.

Oyunu 12-5'lik skorla kazanan ve 6'da 6 yapan Kırmızı takım, ayrıca iletişim ödülünü de almaya hak kazandı.

SURVİVOR ALL STAR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık mücadelesinin ardından yarışmacılar ada konseyinde bir araya geldi. Acun Ilıcalı, potaya giren iki ismi ve düello eşleşmelerini açıkladı.

Buna göre, Survivor 2024 All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı en kötü performansa sahip olduğu için Batuhan oldu.

Takım yenildiği için de, başka yarışmacı olmadığından isim yazmaya gerek kalmadan 4. aday Ogeday oldu.

Survivor 2024 All Star'da Kırmızı Takım Dokunulmazlığı Kazandı

Acun Ilıcalı'nın açıkladı eşleşmelere göre düellonun ilk turunda Seda ile Batuhan, Ogeday ile Özgür karşılaşacak.

Kaynak: Magazinkolik

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