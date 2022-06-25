Günün erken saatlerinde Markalar Sokağı'nda görüntülenen Avatar Atakan, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Dominik adasında aylarca yarıştıktan sonra İstanbul'a dönen başarılı boksör, normal hayata adapte olmaya çalıştığını söyledi. Masa restoranda eşi ve dostlarıyla buluşan Atakan Arslan, güneşli havanın tadını çıkardıktan sonra alışveriş merkezine girerek alışverişin keyfini çıkardı.
Son Dakika › Magazin › Survivor'a Veda Eden Atakan Arslan Ortaya Çıktı! - Son Dakika